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Общество20 сентября 2022 12:13

Нижегородские чиновники объяснили подтопление в Подновье особенностями рельефа

На участке установлены 2 насоса по откачке сточных вод
Мария СОРОКИНА

Нижегородцы пожаловались на подтопление спуска в Подновье. В начале недели городские паблики облетели кадры автомобильного затора в Нижегородском районе областного центра. Один из таких постов появился в сообществе «Нижний Новгород Без цензуры».

- Пробка километровая. Машины тонут. Каждый раз одно и тоже после дождя. Когда ливневки здесь появятся уже?! - возмущается автор записи.

В администрации Нижегородского района города на запрос «Комсомолки» по данной теме ответили, что регулярные подтопления связаны с особенностями рельефа местности. Также созданы соответствующие условия для устранения проблемы:

- На участке выполнен водоотводной лоток и установлены 2 насоса, которые автоматически включаются для перекачки дождевых вод. В результате вода уходит.