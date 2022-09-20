Нижегородские чиновники объяснили подтопление в Подновье особенностями рельефа

Нижегородцы пожаловались на подтопление спуска в Подновье. В начале недели городские паблики облетели кадры автомобильного затора в Нижегородском районе областного центра. Один из таких постов появился в сообществе «Нижний Новгород Без цензуры».

- Пробка километровая. Машины тонут. Каждый раз одно и тоже после дождя. Когда ливневки здесь появятся уже?! - возмущается автор записи.

В администрации Нижегородского района города на запрос «Комсомолки» по данной теме ответили, что регулярные подтопления связаны с особенностями рельефа местности. Также созданы соответствующие условия для устранения проблемы:

- На участке выполнен водоотводной лоток и установлены 2 насоса, которые автоматически включаются для перекачки дождевых вод. В результате вода уходит.