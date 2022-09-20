Станислав Прокопович: «В приоритете всегда должна быть безопасность наших детей!»

Председатель постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Прокопович прокомментировал инцидент с высадкой ребенка из общественного транспорта на маршруте Дзержинск-Петряевка и отметил, что необходимо провести дополнительную разъяснительную работу с перевозчиками, чтобы не допускать повторения таких ситуаций:

«К сожалению, перевозчики продолжают нарушать Федеральный закон от 24.02.2021 №26-ФЗ о запрете на высадку детей из общественного транспорта при отсутствии билета. Данный запрет распространяется на принудительную высадку ребенка до 16 лет, у которого нет билета или который не может оплатить проезд, если он едет на общественном транспорте один.

В минувшею среду имел место очередной подобный инцидент на маршруте Дзержинск-Петряевка с девочкой, которая пыталась расплатиться сначала транспортной картой брата, а затем наличными, но кондуктор не принимала оплату и пыталась высадить ребенка. Да, ребенок расплатился с нарушением правил перевозки, однако я настаиваю на том, что ни при каких обстоятельствах ребенка из транспорта высаживать нельзя!

По моему мнению, необходимо усилить информационную работу с перевозчиками, ещё раз разъяснить, что и как должны делать сотрудники транспортных предприятий, а также напомнить о том, что в случае возникновения подобных ситуаций в приоритете всегда должна быть безопасность наших детей!»