Нижегородский автобусный маршрут А-90 начал работать по брутто-контракту 20 сентября Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Автобусный маршрут А-90 заключил брутто-контракт с НПАТ 20 сентября. Об этом в сообществе ВКонтакте «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» рассказал начальник отдела контроля пассажирских перевозок ГКУ НО «ЦРТС» Артак Авагян.

Работа по государственному брутто-контракту обязывает перевозчика выпускать на линию заявленное количество автобусов, а также соблюдать расписание в течении всего рабочего времени.

По словам Артака Авагяна, за невыполнение этого контракта перевозчику грозят большие штрафы.

С 20 сентября 2022 года, когда начало действовать соглашение, на маршрут А-90 вышли все 30 заявленных автобусов.

– В первом квартале будущего года планируется заключение государственных брутто-контрактов на всех маршрутах Нижегородпассажиравтотранса, – отметил начальник отдела контроля пассажирских перевозок ГКУ НО «ЦРТС» Артак Авагян.