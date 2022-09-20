Нижегородский автобусный маршрут А-90 начал работать по брутто-контракту 20 сентября
Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА
Автобусный маршрут А-90 заключил брутто-контракт с НПАТ 20 сентября. Об этом в сообществе ВКонтакте «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» рассказал начальник отдела контроля пассажирских перевозок ГКУ НО «ЦРТС» Артак Авагян.
Работа по государственному брутто-контракту обязывает перевозчика выпускать на линию заявленное количество автобусов, а также соблюдать расписание в течении всего рабочего времени.
По словам Артака Авагяна, за невыполнение этого контракта перевозчику грозят большие штрафы.
С 20 сентября 2022 года, когда начало действовать соглашение, на маршрут А-90 вышли все 30 заявленных автобусов.
– В первом квартале будущего года планируется заключение государственных брутто-контрактов на всех маршрутах Нижегородпассажиравтотранса, – отметил начальник отдела контроля пассажирских перевозок ГКУ НО «ЦРТС» Артак Авагян.