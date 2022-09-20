Пациенты жалуются на длинные очереди и столпотворение в поликлиниках Нижнего Новгорода

В поликлинике №42 настоящее столпотворение. Фото: группа "Кстати" в ВК.

Сразу несколько жалоб на огромные очереди в поликлиниках оставили нижегородцы в соцсетях. Так, в сообществе «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|» в ВК появились фотографии из поликлиники №24, расположенной в Автозаводском районе областного центра.

На одном из снимков видна огромная очередь в регистратуру, которая растянулась на весь холл. На втором фото подписчица паблика демонстрирует талон с надписью: «Талон в регистратуру. Перед Вами 104 человека. Талон выдан 19.09.2022». По понятным причинам это вызвало бурю негодования в комментариях.

Аналогичная ситуация и в детской поликлинике при больнице №42 в Московском районе города. Анонимный пользователь сообщил в сообществе «Кстати», что там настоящее столпотворение и прикрепил фото со второго этажа поликлиники, где десятки взрослых с детьми дожидаются очереди на прием.

- Пациенты сообщают, что врачи не справляются, так как каждый обслуживает по два участка, - написал автор поста.

С целью узнать о причинах произошедшего «КП- Нижний Новгород» направила запрос в региональный Минздрав. В настоящее время ответ еще не поступил. Следите за новостями!