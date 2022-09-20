Балкон 10-го этажа жилого дома обрушился в Нижнем Новгороде

Балкон с 10-го этажа жилого дома обрушился в Нижнем Новгороде ФОТО: сюжет программы «Кстати»

Балкон 10-го этажа жилого дома на улице Суетинской в Нижнем Новгороде обрушился ночью 19 сентября. Об этом сообщается в сюжете программы «Кстати».

Часть общего балкона высотного дома в центре Нижнего Новгорода рухнула с 10-го этажа. Многоэтажка на улице Суетинской, построенная в 1968 году, не знала капитального ремонта.

Как стало известно из сюжета, текущие работы по ремонту дома проводились монтажной пеной. Но она усиливала бетон недолго. Такая халатность в проведении и принятии ремонтных работ и привела к происшествию.

Люди при обрушении не пострадали, но осколки балкона повредили припаркованный у дома автомобиль.

По данным домоуправляющей компании, ущерб за разбитую машину будет возмещен.

– Будем назначать экспертизу с рекомендациями. Будем делать работы по капитальному ремонту. Сейчас основная задача – безопасность жителей, – рассказал директор управляющей компании «Техноэкс» Сергей Николаенко.