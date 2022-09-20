Мининский университет стал третьим среди педвузов страны

Инновационный курс подготовки управленческих команд педагогических вузов проходил в Москве с 12 по 18 сентября. В нем приняли участие 33 команды педагогических вузов страны, в том числе и команда Мининского университета. Организатором форума выступила Академия Минпросвещения РФ.

На московском интенсиве обсуждали актуальные вопросы педагогического образования и вопрос разрешения кадровых потребностей. Также были подведены и итоги работы вузов за последний год. Мининский университет получил высокую оценку на федеральном уровне.

НГПУ им. К. Минина вошел в топ-3 педагогических вузов страны по научной деятельности и публикациям. Впереди оказались только МПГУ и РГПУ им. А. И. Герцена. Также Мининский стал третьим по количеству поступивших студентов-стобалльников, приняв 16 абитуриентов с максимальным баллом ЕГЭ по одному предмету.

- Интенсив стал уникальным событием - впервые команды всех 33 педагогических вузов страны собрались в одном месте, - отметил ректор Виктор Сдобняков. - Мы обсудили актуальную повестку образования, в том числе очень важный вопрос - закрытие кадровой потребности в педагогах. Получился отличный нетворкинг, большое спасибо коллегам за работу и Академии Минпросвещения за организацию события.

Также Мининский университет стал третьим в стране по реализации программ дополнительного образования (ДПО).

- Мы активно развиваем это направление, - рассказал Виктор Сдобняков. - Причем с этого года наш вуз организует занятия не только для педагогов и студентов, но и для школьников разного возраста. С октября физику и другие естественно-научные дисциплины младшие школьники смогут изучать на внебюджетных программах, которые реализуются на базе Технопарка и Кванториума Мининского университета.

Кроме того, на форуме отметили и высокие показатели Мининского по приемной кампании, которые намного превосходят средние по стране. Максимальный отрыв по направлениям: педагогического образования с двумя профилями подготовки - 77,49 (+9,52 балла от среднего), педагогическое образование - 74,66 (+8,99), специальное (дефектологическое) - 72,8 (+8,22).

Ранее сообщалось, что Министр просвещения России Сергей Кравцов пообщался с ректорами педагогических вузов в рамках Инновационного курса подготовки управленческих команд педагогических вузов. Министр отметил, что интерес к педагогическим направлениям подготовки растет.

- Мы видим, что все больше школьников выбирает педагогическое образование, – сказал Сергей Кравцов. - Это очень позитивная тенденция, мы ее поддерживаем. К 2024 году по стране должно быть открыто 5 тысяч педагогических классов. У нас есть хороший фундамент.

Напомним, в этом году педагогическое образование вошло в тройку лидеров среди абитуриентов наряду с медицинскими направлениями и профессиями IT-спектра.