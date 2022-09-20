Более 52 тысяч карт болельщика оформили в Нижегородской области за 2,5 месяца. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более 52 тысяч карт болельщика было оформлено в Нижегородской области за 2,5 месяца, причем 60% заявок было подано через сайт госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Напомним, Нижний Новгород вошел в число российских городов, где реализуется пилотный проект по внедрению «Fan ID» - паспорта болельщика, без которого допуск на футбольные матчи Российской премьер-лиги невозможен. Карту при посещении матчей РПЛ должны иметь все участники, зрители, гости, персонал и даже журналисты.

Оформить документ можно тремя способами: подав заявку на госуслугах, через МФЦ или при обращении во временный центр оформления «Карты болельщика». Последний будет работать на стадионе «Нижний Новгород» за день до матча и в день игры 2 октября, когда «Пари НН» будет встречаться со «Спартаком».

Ранее нижегородские учителя пожаловались губернатору, что их заставляют оформлять паспорт болельщика.