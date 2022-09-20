АО «Транснефть-Верхняя Волга» заменило насосное оборудование на производственном объекте в Нижегородской области

АО «Транснефть-Верхняя Волга» выполнило замену магистрального насосного агрегата (МНА) на нефтеперекачивающей станции (НПС) «Степаньково» в Нижегородской области.

Работы по обновлению насосного оборудования проводились с июня 2022 года в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов предприятия, а также программы повышения энергоэффективности технологических участков магистральных нефтепроводов и магистральных насосных агрегатов. Цель – поддержание высокого уровня надежности функционирования производственных объектов и обеспечение бесперебойной транспортировки нефти.

Подключен современный отечественный насосный агрегат производства АО «Транснефть Нефтяные Насосы» (г. Челябинск).

Оборудование оснащено асинхронным электродвигателем мощностью 1,25 МВт и напряжением 6 кВ. Насос весит 2,8 т. Для сравнения, производительность насоса - 1,25 тыс. куб. метров нефти в час - позволяет ежечасно прокачивать объем нефти, эквивалентный содержимому 17 вагонов-цистерн емкостью более 70 куб. метров каждая.

Новый МНА обладает повышенным КПД, улучшенными ресурсными и эксплуатационными характеристиками, позволяющими оптимизировать использование электроэнергии при транспортировке нефти, а также значительно снизить стоимость обслуживания и планового ремонта. Старый электронасосный агрегат выведен из эксплуатации и демонтирован.

Замена оборудования проводилась в период плановой 72-часовой остановки работы НПС «Степаньково». В сентябре, после завершения комплексного опробования, магистральный насосный агрегат будет введен в эксплуатацию.

Транспортировка нефти по магистральному нефтепроводу Горький – Новки возобновлена в соответствии с графиком и осуществляется в штатном режиме.