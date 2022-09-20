Уголовное дело завели на виновницу смертельного ДТП перед Речным вокзалом в Нижнем Новгороде

Уголовное дело возбуждено в отношении 41-летней женщины, устроившей смертельное ДТП около Речного вокзала в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

- По факту ДТП с погибшим мотоциклистом, произошедшим 17 сентября на Нижневолжской набережной возле площади Маркина, сотрудниками специализированного следственного отдела по ДТП ГСУ ГУ МВД России по региону возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, эта авария произошла в минувшую субботу в полдень. Водитель «Мазды» поворачивала налево и не уступила дорогу мотоциклу. В результате мотоциклист получил тяжелые травмы. Более суток за его жизнь бились врачи больницы имени Семашко, но 19 сентября мужчина скончался.

Теперь женщине грозит до пяти лет тюрьмы. Расследование уголовного дела продолжается.