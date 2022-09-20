На фестивале "Учись в Нижнем!" представители Мининского университета встретились с абитуриентами

На фестивале "Учись в Нижнем!" представители Мининский университета встретились с абитуриентами

В нижегородском парке "Швейцария" 18 сентября 2022 года прошел региональный фестиваль высшего и профессионального образования "Учись в Нижнем!" Для нижегородских школьников и их родителей в рамках фестиваля команда Мининского университета провела мастер-классы.

Участниками фестиваля в "Швейцарии" стали 19 образовательных организаций высшего и профессионального образования Нижегородской области.

- Мы очень рады, что формат единой площадки, на которой представлен практически весь научно-образовательный потенциал региона, оказался очень востребован, – сказала министр образования науки и молодежной политики Ольга Петрова.

Мининский университет представил на фестивале стенд-ап "Нешкольный русский", интеллектуальную игру "Система 5S", а также мастер-классы по психологии "Познай себя" и по художественной бумагопластике. Гости фестиваля попробовали управлять роботом и научились рисовать на графическом планшете. Школьники участвовали в научных экспериментах по физике и сыграли в быстрые шахматы. Факультет физической культуры и спорта провел "Зарядку с Мининским" для всех участников фестиваля.

- Фестиваль стал важным событием для абитуриентов,- отметил ректор Виктор Сдобняков. - Ребята и родители целенаправленно приезжают со всей Нижегородской области, чтобы пообщаться с представителями вузов и выбрать высшее учебное заведение. Участники фестиваля задают вопросы, интересуются жизнью университета, и мы понимаем, что необходимо современному школьнику. Обратная связь очень важна для новых проектов и идей по развитию университета.

Кроме научных и познавательных мероприятий на фестивале прошла и концертная программа, составленная из номеров студенческих коллективов нижегородских вузов, а также проходили розыгрыши призов и подарков от образовательных организаций.

В фестивале в "Швейцарии" приняли участие более 2000 человек

Организаторами фестиваля выступили министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области совместно с ГБУ ДПО "Нижегородский научно-информационный центр" и Молодежным правительством Нижегородской области.