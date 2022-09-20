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Экономика20 сентября 2022 8:01

Нижегородские аграрии на 20% перевыполнили план по сбору зерна

На сегодняшний день собрано 1,7 млн тонн зерна
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Нижегородские аграрии на 20% перевыполнили план по сбору зерна.

Нижегородские аграрии на 20% перевыполнили план по сбору зерна.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Нижегородской области завершается осенняя кампания по сбору урожая. В этом году аграрии перевыполнили план на 20%, сообщил губернатор Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

- Окончательные итоги еще предстоит подвести, но мы однозначно закрываем потребности нашего региона. Соответственно, часть урожая можно будет отправить на реализацию за пределы Нижегородской области, - написал глава региона.

По его словам, сейчас убрано 96% урожая – это 1,7 млн тонн зерна. Для сравнения, в прошлом году его собрали 1,2 млн тонн – показатели были несколько скромнее из-за небывалой жары и засухи, которые стояли всё лето. В 2020 году с нижегородских полей собрали 1,6 млн тонн зерна – это был рекорд почти за тридцатилетний период.

Что касается других культур – таких как картофель, овощи и сахарная свекла, губернатор не привел конкретных цифр, однако сказал, что «прогноз также хороший».