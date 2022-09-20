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Туризм20 сентября 2022 7:58

Турецкая авиакомпания приступила к рейсам из Нижнего Новгорода в Анталью

Они будут выполняться в рамках чартерной программы
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Турецкая авиакомпания приступила к рейсам из Нижнего Новгорода в Анталью

Турецкая авиакомпания приступила к рейсам из Нижнего Новгорода в Анталью

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Турецкая авиакомпания Corendon Airlines приступила к осуществлению рейсов из Нижнего Новгорода в Анталью. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта Нижнего Новгорода.

Полеты будут реализовываться из международного аэропорта имени В.П.Чкалова в рамках чартерной программы.

По данным пресс-службы, планируется, что рейсы будут выполняться несколько раз в неделю до конца октября. Авиаперевозки пассажиров будут осуществляться на воздушных судах Boeing 737-800.

– Corendon Airlines – это новая авиакомпания для нижегородского аэропорта и вторая на направлении. В настоящее время полеты в Анталью выполняет Azur Air, – отметила представитель международного аэропорта.