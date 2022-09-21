Pink Floyd в исполнении оркестра в Нижнем Новгороде.

Вот уже почти 60 лет творчество Pink Floyd завораживает все новые и новые поколения слушателей. Их глубокие смыслы остаются актуальны и сейчас, когда человечество совершает очередной шаг навстречу новому миру.

Можно ли представить, что Роджеру Уотерсу на момент написания песен было чуть больше двадцати? А Дэвид Гилмор был лишь на год старше, но уже тогда его проникновенные гитарные соло безусловно стали частью мировой культуры. Что уж говорить про Сида Баррета, давшего первый импульс группе всего в 18 лет.

Спустя десятилетия камерный оркестр молодых музыкантов Hard Rock Orchestra и композитор-мультиинструменталист Владимир Обухов представят шедевры легендарных британцев в обновленном ключе. Великие хиты на века раскроются с неожиданной стороны и засияют всеми своими гранями как «сумасшедший бриллиант».15 октября 2022, начало в 20:00

MILO Concert Hall

Билеты можно купить здесь.