Экс-полицейский попался на взятке за экзамен по ПДД в Павловском районе

Сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Инспектор регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД попался на взятке в Павловском районе. Мужчина получил 30 тысяч рублей за помощь в сдаче экзамена. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Произошло это утром 17 сентября. Деньги инспектору передали через посредника. За полученную сумму инспектор должен был во время экзамена помочь сдать теоретическую часть без проверки знаний ПДД и выдать экзаменационный лист. Однако беспрепятственно закончить незаконную деятельность ему помешали оперативники.

На подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье: «Получение должностным лицом взятки». В настоящее время сотрудник уволен из полиции по отрицательным основаниям, а его руководители привлечены к дисциплинарной ответственности.

- Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении посредника, который получил за оказание незаконных услуг 40 тысяч рублей, - рассказали следователи.

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