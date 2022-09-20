Олег Лавричев провел встречу с гастрольной группой актеров Донецкого музыкально-драматического театра имени М.М.Бровуна

19 сентября 2022 года председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев провел встречу с гастрольной группой актеров ГБУ «Донецкий государственный академический музыкально-драматический театр имени М.М. Бровуна».

Гости из Донецка прибыли в Нижний Новгород в минувшую субботу с новой постановкой «Я ZНАЮ ПРАVДУ!». В организации гастрольного спектакля приняла участие директор Нижегородского государственного театра юного зрителя, председатель постоянной комиссии городской Думы по социальной политике Инна Ванькина. Олег Лавричев посетил постановку в ТЮЗе вместе с сенатором РФ Александром Вайнбергом.

В воскресенье для актеров была организована четырехчасовая экскурсионная программа по городу, а вчера по приглашению Олега Лавричева они побывали в стенах городской Думы.

На встрече присутствовали режиссер-постановщик спектакля – заслуженная артистка Украины Алла Ульянова, а также задействованные в постановке Народный артист ДНР Владимир Швец, Заслуженная артистка ДНР Мария Марченко, актеры Елена и Алексей Перелыгины, Мария Молодова, Павел Бодров, Дмитрий Федоров, Евгений Попов и Николай Савин.

В ходе встречи члены делегации поделились своими впечатлениями от пребывания в Нижнем Новгороде.

«Это даже не прием – это радушные объятия, это встреча, это любовь! Мы здесь ощущаем себя, «как у Христа за пазухой», потому что есть мир, красота, добрые и внимательные, понимающие нас люди. Потрясающая экскурсия по Кремлю, храмам. Столько положительных эмоций, что не передать словами», – сказала Елена Перелыгина.

Алла Ульянова отметила красоту исторической архитектуры города.

«Это просто потрясающий, необъяснимо роскошный город, где прекрасно все – небо, Волга, Ока. Нас встретили как своих, как друзей, которых давно ждали. Мы разговаривали на одном языке – мы рассказывали про свои боли и беды, а о них здесь все знают. Наверное, поэтому мы и нашли общий язык. Мы уезжаем с чувством теплоты и благодарности за то, что нас так любят», – сказала Алла Ульянова.

По окончании встречи гости поблагодарили председателя городской Думы за радушный прием. Дальнейшие гастроли театральной труппы пройдут в Йошкар-Оле, Казани, Самаре, Волгограде и Москве.

«Уверен, что другие российские города подарят артистам не меньше приятных эмоций, и надеюсь, что они еще не раз посетят Нижний Новгород, чтобы рассказать настоящую историю событий, пережитых людьми на Донбассе», – отметил Олег Лавричев.

Справка.

Работа над постановкой «Я ZНАЮ ПРАVДУ!» ГБУ «Донецкий государственный академический музыкально-драматический театр имени М.М. Бровуна» началась в 2018 году. Премьера спектакля состоялась 14 сентября 2022 года на сцене Московской театральной школы Олега Табакова.

В основе документальной драмы лежат реальные истории жителей Донбасса, которые стали очевидцами вооруженного конфликта и борьбы за свою свободу и самоопределение.

С творческим коллективом Донецкого музыкально-драматического театра председатель городской Думы Олег Лавричев познакомился во время одной из поездок на Донбасс с гуманитарным грузом. Тогда и возникла идея привезти спектакль в Нижний Новгород.