Потолок обрушился во время занятий в техникуме Нижнего Новгорода 19 сентября ФОТО: сообщество Вконтакте «Регион-52|Нижний Новгород»

Потолок частично обрушился во время занятий в Нижегородском техникуме транспортного обслуживания и сервиса 19 сентября. Информация об этом появилась в сообществе ВКонтакте «Регион-52|Нижний Новгород».

– Кусок потолка упал между студентами в Нижегородском техникуме транспортного обслуживания и сервиса. Чудом не убило двоих, – рассказывает читатель сообщества, предоставивший фотографии случившегося.

Подписчики сообщества поделились своим мнением о техникуме в комментариях. По их словам, Нижегородский техникум транспортного обслуживания и сервиса – опасное место, в мастерских которого страшно учиться.

Ранее мы писали, что огромный пласт штукатурки рухнул с потолка в школе №69 в Нижнем Новгороде.