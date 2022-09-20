Фотодокументальная выставка «Город трудовой доблести: штрихи инженерной истории» открылась в стенах городской Думы

19 сентября 2022 года председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев принял участие в открытии фотодокументальной выставки «Город трудовой доблести: штрихи инженерной истории», подготовленной совместно с редакцией «Российской газеты» и Комитетом по делам архивов Нижегородской области.

На церемонии открытия выставки присутствовали организаторы проекта - директор филиала ФГБУ «Редакция «Российская газета» г. Нижний Новгород Александр Сысоев и директор Центрального архива Нижегородской области Любовь Зарубина, а также депутаты, сотрудники городской Думы и представители СМИ.

Экспозиция «Город трудовой доблести: штрихи инженерной истории» посвящена промышленной истории Нижнего Новгорода. На выставке представлено 14 планшетов с копиями документов и старыми фотографиями, которые расскажут посетителям о том, как горьковские заводы в канун и во время Великой Отечественной войны решали сложнейшие инженерные и организационные задачи по налаживанию бесперебойного производства оружия для Красной Армии.

«Хотел бы особо отметить, что сегодня празднуется День оружейника, что, безусловно, символично. Наш оружейно-промышленный комплекс как никогда раньше участвует в создании и производстве новейших образцов военной техники, участвует в обеспечении задач специальной военной операции, которая проходит сейчас на территории Украины», – подчеркнул Олег Лавричев, обращаясь к участникам мероприятия.

В основе экспозиции – документы из фондов Центрального архива Нижегородской области, Государственного общественно-политического архива Нижегородской области, Государственного архива специальной документации Нижегородской области, а также Городского архива городского округа города Дзержинск. Некоторые включенные в выставку архивные документы рассекречены недавно и экспонируются впервые.

Директор Центрального архива Нижегородской области Любовь Зарубина прокомментировала представленные в экспозиции документы, подчеркнув их научное и историческое значение и отметив необходимость передачи на государственное хранение проектной и научно-технической документации нижегородских предприятий.