Меры поддержки субъектов МСП в связи с санкционными ограничениями обсудили депутаты на заседании комиссии Думы по экономике

На заседании постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по экономике, промышленности и предпринимательству 19 сентября 2022 года депутаты обсудили действующие в городе меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Рассмотрение данного вопроса было инициировано депутатом Михаилом Ивановым.

Как сообщила директор департамента развития предпринимательства и инвестиций администрации Наталия Федичева, в настоящее время в городе действует упрощенный порядок заключения договоров на размещение прилегающих летних кафе, упрощена также и форма форэскиза внешнего вида нестационарных торговых объектов (НТО). Действие схемы размещения НТО продлено на 7 лет. Также на 5 лет пролонгировано действие разрешений на организацию розничного рынка и ярмарки.

До 5 октября 2022 года самозанятым и начинающим предпринимательскую деятельность можно подать заявку на участие в отборе по предоставлению финансовой поддержки – гранта на сумму не более 100 тысяч рублей или субсидии на сумму не более 420 тысяч рублей на возмещение части затрат в целях создания и развития или модернизации производства товаров или услуг. Отбор компаний будет произведен в течение октября. Общая сумма субсидирования составит 52 млн рублей.

В настоящее время готовятся еще две меры поддержки предпринимателей – пролонгация договоров на размещение НТО и восстановление правовых оснований для размещения НТО на территории Новинского сельсовета для предоставления приоритетного права предпринимателям, которые размещают нестационарные торговые объекты. В настоящее время проекты этих постановлений проходят правовую экспертизу.

Заместитель председателя постоянной комиссии городской Думы по экономике, промышленности и предпринимательству Сергей Пляскин выразил обеспокоенность, что этими мерами поддержки могут воспользоваться как честные, так и недобросовестные предприниматели, ведущие деятельность с нарушением закона.

«Предлагаю на следующих заседаниях комиссии рассмотреть вопрос о незаконно размещенных НТО в городе», – подчеркнул он.

В свою очередь заместитель председателя городской Думы Николай Сатаев предложил подготовить более детальную информацию о мерах поддержки нижегородских предпринимателей. Он попросил предоставить сравнительный анализ аналогичных мер поддержки в других регионах России.

Депутаты комиссии также заслушали информацию о способах реализации инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и развитию станции аэрации Нижнего Новгорода.

По словам генерального директора АО «Нижегородский водоканал» Павла Маркова, в течение года через станцию аэрации проходит 250 млн кубометров сточных вод. За последние 5 лет проводилась модернизация отдельных сооружений, полная реконструкция станции будет произведена в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги».

На эти цели будет направлено около 11 млрд рублей из федерального, областного и местного бюджетов. Работы проведет ФАУ «РосКапСтрой», с которым был заключен договор подряда 14 сентября 2022 года. Завершить реконструкцию станции аэрации планируется не позднее ноября 2024 года.

Еще одним вопросом повестки стало досрочное прекращение полномочий депутата Дениса Миронова как председателя постоянной комиссии по экономике, промышленности и предпринимательству. При этом депутатом городской Думы он останется.