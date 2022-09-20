Свет и воду отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 20 сентября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свет, горячую и холодную воду частично отключат в двух районах Нижнего Новгорода 20 сентября. Отключения запланированы в Московском и Советском районах, сообщается на сайте городского управления ГОЧС.

В Московском районе без света останутся жители домов № 35,37,39,41 по проспекту Героев. Электричества не будет с 12 до 17 часов. А вот на улице Никонова в домах №16,17,18 и 19 целый день не будет холодной воды. Ее отключат в 10 часов, а дадут – в 22 часа.

В Советском районе отключат горячую воду по адресам: улица Ванеева,110/30,110/30а, улица Рокосовского,19. Воды не будет с 9:40 до 14.00.

Отключения носят плановый характер и связаны с проведением профилактических работ на объектах ЖКХ.