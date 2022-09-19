ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» приняло участие в выпуске молоди стерляди.

17 сентября на берегу Волги в районе с. Великий Враг Кстовского района при поддержке Компании «ЛУКОЙЛ» прошла экологическая акция.

Работники ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (100% предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ»), финалисты VI Международного телефестиваля журналистских и творческих работ экологической тематики «Территория завтра», представители Росрыболовства осуществили уборку берегов р. Волга и выпустили мальков стерляди.

«Мы очень рады, что данная акция является для нас, работников Компании «ЛУКОЙЛ», и для всех других участников экологического мероприятия прекрасной традицией. Каждый год берега любимой реки Волги становятся чище, а ее воды пополняются молодью рыбы. Это еще один общий вклад в оздоровление водных ресурсов нашего региона», - отметил Заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», депутат Законодательного собрания Нижегородской области Антон Гребень.