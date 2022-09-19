Усадьбу Ненюковых продают в Нижнем Новгороде за 28,45 млн рублей

Усадьбу Ненюковых, расположенную в Холодном переулке прямо в историческом центре Нижнего Новгорода, выставили на продажу. Приобрести здание можно за 28,45 миллиона рублей. Объявление о продаже опубликовано сайте ДОМ.РФ.

Здание считается объектом культурного наследия регионального значения. Оно было построено в 1911–1913 годах для семьи известных нижегородских купцов и владельцев пароходов.

От комплекса, включающего в себя участок площадью 0,15 гектар и здание площадью 905,5 квадратных метра, рукой подать до основных достопримечательностей города – кремля и Чкаловской лестницы. Всего в 200 метрах также находится главная пешеходная улица – Большая Покровская.

- Комплекс может быть использован новым владельцем под размещение частного учебного заведения или офисного центра, - сообщает продавец.

До 19 сентября инвесторы могут подать заявку на участие в торгах. А сам аукцион, на котором решится судьба усадьбы, пройдет 23 сентября. Победитель аукцион должен будет провести работы по сохранению ОКН, восстановить ранее утраченные декоративные элементы главного фасада. Также среди обязанностей – выполнение требований по содержанию и использованию усадьбы в установленном законом порядке.

Напомним, ранее мы сообщали, что усадьбу «А.Г.Лемехова –А.Д.Малехонова», расположенную по улице Максима Горького в Городце, планируют восстановить и приспособить под современное использование.

Также известно, что усадьбу купца Иосифа Равкинда продают в Нижнем Новгороде за 35,5 миллиона рублей.

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