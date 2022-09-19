Полицейские изъяли более 750 граммов наркотиков в Нижнем Новгороде. Злоумышленников задержали, свою вину они признали. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

В апреле 2022 года у одного из домов по улице Архитектурная была задержана 26-летняя девушка, её досмотрели и обнаружили при ней несколько свертков с наркотиками. Она планировала спрятать их в тайниках-закладках.

Позже выяснилось, что наркотики ей поставлял драгдиллер 24 лет. Его задержали в квартире в Автозаводском районе, где не только были обнаружены наркотики, но и оборудование для расфасовки и упаковки. Парень рассказал, что партии наркотиков получал оптом через интернет.

Возбуждено уголовное дело по статье: «Покушение на сбыт наркотических средств, совершенный в особо крупном размере». Молодые люди заключены под стражу и сотрудничают со следствием. Теперь им грозит от 15 до 20 лет тюрьмы.

Расследование продолжается.

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