Нижегородцам отказались возвращать деньги за проезд после поломки автобуса №68

Вечером 18 сентября пассажиры последнего вечернего рейса автобуса №68 в Нижнем Новгороде столкнулись с неприятностью. Автобус сломался, людей высадили, вот только деньги за проезд отказались возвращать. Произошедшее очевидцы сняли на видео, выложив запись в соцсети.

- Звоните в парк. Пишите заявления, прикладывайте билеты, а они решат, отдавать вам деньги или нет, - говорит кондуктор пассажирам.

Тем временем пользователи стали вспоминать подобные случаи и рассказали, что в случае поломки кондуктор может предложить пересесть на другой транспорт по оплаченному билету. Правда, обязательно важно, чтобы кондуктор объяснила ситуацию коллегам-перевозчикам и обеспечила посадку.

Также, согласно законодательству РФ, пассажир также вправе потребовать возвратить плату за проезд. В таком случае, возврат денег производят не позднее, чем в течение десяти дней с момента предъявления требования перевозчику. То есть действительно необходимо обратиться по фактическому адресу транспортного предприятия, написать заявление и предъявить билет.

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