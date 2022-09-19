ВТБ открыл офис нового формата в Первомайске

ВТБ совершенствует обслуживание клиентов и развивает региональную сеть своих отделений. В Первомайске открылся первый в Нижегородской области офис банка нового формата. Благодаря современным технологиям его эффективность на 40% выше, чем в стандартных точках продаж.

«Умные точки продаж» - часть новой стратегии офисной сети ВТБ, направленной на персональное внимание и высочайшие стандарты клиентского сервиса. Максимальный комфорт на всех стадиях визита клиенту обеспечивает организация внутреннего пространства офиса: здесь нет стоек и постоянно закрепленных мест для сотрудников - обслуживание осуществляется с ноутбуков. В зависимости от цели визита посетителей на входе приглашают в одну из удобных локаций или, если встреча требует конфиденциальности, в переговорную. Необычный дизайн, яркие цветовые решения, специальная мебель и предметы декора делают атмосферу офиса располагающей к конструктивному диалогу. Приятным дополнением к общению с сотрудниками банка станут удобная кофе-зона и свободный Wi-Fi.

В новом отделении можно воспользоваться всем спектром банковских продуктов для частных клиентов: открыть вклад или накопительный счет, заказать кредитную или дебетовую карту, выбрать страховку, оформить ипотеку или получить кредит наличными. Кроме того, специалисты ВТБ всегда готовы дать консультацию по любым финансовым вопросам, в том числе по использованию дистанционных сервисов обслуживания. Сотрудники объяснят, как настроить «ВТБ Онлайн», работать с ним, подписывать документы в электронном виде, делать онлайн-выписки со счетов, управлять своими картами и многое другое.

В отделении установлены система электронной очереди и три современных банкомата, оснащенных функциями приема наличных и проведения операций с помощью QR-кода. Доступ к банкоматам обеспечен круглосуточно – новая точка продаж включает в себя «Зону 24».

Оценить достоинства «умных офисов» ВТБ первыми смогут жители Первомайска и ближайших населенных пунктов

«Мы стремимся найти оптимальный баланс между возможностью для наших клиентов оперативно воспользоваться услугами ВТБ через дистанционные сервисы и получить профессиональную консультацию сотрудника банка непосредственно в офисе. ВТБ одним из первых на банковском рынке запустил современный стандарт мультиформатного офиса. Инновационный проект уже получил высокую оценку профессионального сообщества и стал призером премии POPAI RUSSIA AWARDS-2022 в номинации «Оформление торгового пространства». На практике оценить достоинства «умных офисов» ВТБ первыми в Нижегородской области смогут жители Первомайска и ближайших населенных пунктов. На сегодняшний день в этом районном центре банк обслуживает более 5 тысяч клиентов, и я уверен, что благодаря эффективной работе нового ультрасовременного и технологичного офиса наша клиентская база здесь будет постоянно расти», - прокомментировал управляющий ВТБ в Нижегородской области Всеволод Евстигнеев.

Операционный офис ВТБ открыт по адресу: г. Первомайск, ул. Октябрьская, 9

Обслуживание клиентов осуществляется по будням с 9.00. до 18.00 часов.