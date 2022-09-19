На заводе им. Свердлова опровергли информацию о задержании директора Юрия Шумского

На заводе имени Я.М. Свердлова опровергли информацию о задержании директора предприятия Юрий Шумского. Об этом сообщается в социальных сетях завода.

- Информация, активно распространяемая в СМИ, в отношении ФКП "Завод имени Я.М. Свердлова", не соответствует действительности, - уточнили представители.

Напомним, ранее мы писали. что Дзержинский областной суд вынес приговор нижегородке Людмиле К, по вине которой несколько лет назад произошла страшная трагедия на заводе имени Свердлова. Тогда из-за нарушений техники безопасности на заводе произошел взрыв в результате которого погибли шестеро работников.

Также мы писали, что более 500 миллионов рублей пытаются взыскать с завода «Дробмаш» в Выксе. Привлечь к ответственности завод хотят за истечение сроков создания технопарка.

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