Мининский университет расширяет сотрудничество в сопровождении студентов с ОВЗ

В проектной сессии «Межведомственное взаимодействие в реализации программы сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве в регионе» приняли участие представители 6 регионов ПФО. Сессию в рамках взаимодействия с образовательными организациями высшего образования провел Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ Мининского университета.

Мининским университетом заключил договоры о партнерских отношениях в области профессионального сопровождения студентов с ОВЗ между с министерствами образования Ульяновской, Пензенской, Саратовской и Самарской областей, Пермского края и республики Мордовия. Министерство образования Саратовской области включили РУМЦ Мининского университета в свою Региональную программу мероприятий. Кроме того, он дал согласие на участие в 5 практиках по профориентации, сопровождению и профессиональному обучению инвалидов молодого возраста и содействию в их трудоустройстве. Эти мероприятия уже успешно реализуются в рамках Региональной программы Нижегородской области. Кроме того, запланирована встреча с представителями Министерства образования Самарской области по согласованию перечня мероприятий для включения в Региональную программу Самарского региона.

В ходе сессии участники познакомились с опытом РУМЦ Мининского университета по разработке и реализации Региональной программы в Нижегородской области, обсудили механизмы межведомственного взаимодействия по сопровождению инвалидов молодого возраста при получении профессионального образования и систему возможных мероприятий для включения в программы регионов.

- Вопрос регулирования межведомственного взаимодействия в реализации программы сопровождения в регионе - одна из приоритетных задач, - подчеркнул ректор вуза Виктор Сдобняков. - И особый фокус на скоординированности всех субъектов сопровождения инвалидов молодого возраста. Необходима выработка механизмов, порядка и форм такого взаимодействия, определение зон ответственности и видов деятельности, осуществляемой в рамках реализации региональной программы.

В проектной сессии приняли участие 59 человек из 32 организаций 6 регионов ПФО: Ульяновская, Пензенская, Саратовская и Самарская области, Пермский край и республика Мордовия, в том числе представители: Министерства труда и социальной защиты Саратовской области, Министерства образования Саратовской области, Министерства образования Пензенской области, Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области, Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия, Министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

На мероприятии также присутствовали представители общественных организаций, учреждений СПО, ПМПК и представители 19 вузов-партнеров РУМЦ Мининского университета, находящихся на закрепленной территории.

Проектная сессия стала продолжением цикла ежегодных мероприятий, направленных на создание условий для эффективной реализации региональных программ сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве на подведомственной РУМЦ территории.