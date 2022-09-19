В Нижнем Новгороде умные остановки стали частью проекта «Безопасный город»

Система видеонаблюдения, установленная на умных остановках в Нижнем Новгороде, теперь интегрирована с аппаратно-программным комплексом (АПК) «Безопасный город». «Ростелеком» обеспечил поступление видеопотоков со 150 камер в региональный Центр координации проектов цифровой экономики в реальном времени.

Всего в проекте 50 павильонов, расположенных во всех частях города, однако большая доля из них приходится на Нижегородский и Автозаводский районы. На каждой остановке работает по три видеокамеры. Это широкоформатные устройства, обеспечивающие полный обзор места ожидания транспорта и прилегающей территории.

Евгений Петров, вице-президент, директор Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Умные остановки, задуманные как элементы “Безопасного города”, становятся неотъемлемой его частью. Остановочные павильоны — не только удобные места для ожидания общественного транспорта, это более 300 технологических хабов, оснащенных коммуникациями. На базе созданной инфраструктуры легко масштабировать любые сервисы. В этом смысле проект не имеет аналогов. Региональная система видеонаблюдения насчитывает свыше 2000 видеокамер. Теперь она пополнилась еще полутора сотней источников информации».

Видеоконтроль осуществляют органы правопорядка. Современные системы видеонаблюдения помогают им предупреждать возможные угрозы, проводить оперативно-розыскные мероприятия и раскрывать преступления по горячим следам.

По данным ГУ МВД России по Нижегородской области, в прошлом году с использованием АПК «Безопасный город» раскрыто 232 преступления, а за восемь месяцев текущего года — 307.

Многофункциональные остановочные павильоны установлены в рамках концессионного соглашения, заключенного между «Ростелекомом» и администрацией Нижнего Новгорода в 2018 году. Специалисты компании смонтировали 334 остановки, подвели к ним коммуникации и подключили цифровые сервисы. Конструкции оснащены электронными табло, на которых отображается время прибытия транспорта, а также мультимедийными экранами и камерами видеонаблюдения.