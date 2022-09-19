Подсветку нижегородской телебашни обновят за 7 млн рублей

Подсветку нижегородской телебашни на улице Белинского обновят к 65-летию регионального филиала РТРС. Об этом сообщается на сайте Нижегородского областного радиотелевизионного передающего центра.

Рабочие уже приступили к модернизации архитектурно-художественной подсветки башни, и по окончании работ появится больше возможностей при ее использовании. Обновленная иллюминация за счет увеличения количества и плотности светодиодов будет иметь эффект медиаэкрана и позволит транслировать более сложные изображения и даже текст. Дополнительно подсветят и шпиль башни: для этого наверху установят прожекторы заливного света. Кроме того, модернизацию претерпит и центр управления подсветкой.

Работы по монтажу новой подсветки проводит ростовская компания. В общей сложности на эти цели направят около 7 млн рублей – средства выделены из собственного бюджета РТРС. В компании также предупреждают, что на время обновления подсветки мобильное приложение «Башня света» работать не будет. Ожидается, что все работы будут завершены к 29 сентября.