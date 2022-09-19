Плотник упал с крыши строящегося здания в Городце 14 сентября

В Городецком районе по факту травмирования строительного рабочего возбуждено уголовное дело. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Несчастный случай произошел днём 14 сентября в Городце – там рабочий травмировался на стройке. Возбуждено уголовное дело по статье: «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ». Об этом сообщает пресс-служба СК СКР по Нижегородской области.

Как оказалось, 48-лентний плотник упал с крыши строящегося здания на улице Новой. С различными травмами мужчину в срочном порядке госпитализировали в больницу.

В ходе расследования следователи дадут юридическую оценку действиям сотрудников, ответственных за соблюдение правил безопасности на стройке и допустивших травмирование рабочего.

Напомним, летом ещё одно громкое ЧП произошло в Нижегородской области – на стройке очередного производственного комплекса с восьмиметровой высоты упал 21-летний рабочий. Только чудом мужчина остался жив.

А в январе 2022 года рабочий сорвался и упал с седьмого этажа строящегося здания на улице Лысогорской в Нижнем Новгороде.

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