Директор дзержинского завода им. Свердлова задержан в Москве

В Москве задержали директора дзержинского завода имени Я.М. Свердлова Юрия Шумского. На мужчину возбуждено уголовное дело. Об этом депутат Госдумы РФ Дмитрий Кузнецов сообщил в своем телеграм-канале.

- Ранее ко мне поступала информация, что дирекция завода допускает злоупотребления, которые могут нанести ущерб обороноспособности и национальной безопасности России, - написал депутат.

Напомним, что в ноябре 2021 года на заводе Свердлова прогремели взрывы. Тогда на предприятии пострадали две женщины. Одну из них в дальнейшем доставили в Ожоговый центр ПИМУ в Нижнем Новгороде в состоянии средней степени тяжести. Другую женщину госпитализировали в дзержинскую больницу №7 с гипертоническим кризом.

В том числе мы сообщали, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Также заводом Свердлова заинтересовалась прокуратура.

Стоит отметить, что это далеко не первый взрыв на дзержинском химическом предприятии. Последний подобный случай произошёл 16 июля 2021 года. В тот раз, к счастью, происшествие обошлось без погибших. Было эвакуировано 7 человек.

Ещё один взрыв на дзержинском заводе случился 31 августа 2018 года, но тогда последствия ЧП были трагичными. Без жертв и серьёзно пострадавших не обошлось.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!