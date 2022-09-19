Свыше 34 тысяч вызовов поступило за неделю в службу «112» в Нижегородской области

За прошедшую неделю возросло число обращений с Бора. Фото: Александр Новиков

В период с 12 по 18 сентября 2022 года в службу «112» поступило более 34 тысяч обращений от нижегородцев. После корректировки статистики выяснилось, что на 12% по сравнению с прошлой неделей уменьшилось количество вызовов пожарной службы. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Снизилось также количество обращений в газовую службу – за неделю поступило 239 таких вызовов, что на 7% ниже прошлого периода. А вот количество вызовов скорой помощи выросло на 8%, наблюдается 9641 звонок. Подросли на 6% и показатели по вызову полиции, таких звонков поступает 3528. За помощью психолога обратились 33 человека.

Больше всего обращений за последнюю неделю поступало с Бора, а также из Кстовского и Балахнинского районов.

Напомним, для экстренного вызова специальных служб работает номер 112. Специалисты говорят на русском и английском языках. Вызов с номера экстренного вызова 112 возможен:

- при отсутствии денежных средств на вашем счету,

- при заблокированной SIM-карте,

- при отсутствии SIM-карты телефона.

Звонок в экстренные службы является бесплатным.

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