Автозаводский район полностью готов к началу отопительного сезона

Генеральный директор ГК «Волгаэнерго» Виталий Гаврюшенко провел выездное совещание с главой Автозаводского района Александром Нагиным 19 сентября. Фото: En+ Group

Система теплоснабжения Автозаводского района готова к отопительному сезону на сто процентов. Об этом сообщил генеральный директор ГК «Волгаэнерго» Виталий Гаврюшенко в ходе выездного совещания с главой Автозаводского района Александром Нагиным 19 сентября.

- Подготовку сетей теплоснабжения мы начали в мае, как только завершился прошлый отопительный сезон. В рамках подготовки нами был выполнен большой объем работ: капитальный ремонт, реконструкция тепловых сетей и замена изоляции. Все работы выполнены по плану. Больше недели назад тепло начало поступать в социальные учреждения, и на сегодняшний день все они подключены к отоплению. Бесперебойное, надёжное и качественное теплоснабжение потребителей является для нас приоритетом. Мы на 100% готовы к отопительному сезону, - заявил директор ГК «Волгаэнерго» Виталий Гаврюшенко.

Выездное совещание состоялось в районе пересечения улиц Дружаева и Львовская – здесь недавно завершилась перекладка магистрального участка теплотрассы протяженностью 300 метров. Она обеспечивает теплом и горячей водой 60 многоквартирных домов и 12 социальных учреждений.

Всего предприятие En+ Group «Волгаэнерго» отвечает за отопление 1500 домов и 200 социальных объектов. Тепло уже поступает в 90 детских садов, 47 школ и 8 больниц Автозаводского и Ленинского района. С 20 сентября начнется пуск тепла в жилые дома.

По словам главы Автозаводского района Александра Нагина, районная администрация работает в плотной связке с мэрией и ресурсоснабжающими организациями.

- Глава города поручил, чтобы в начале сентября тепло было запущено во все социальные объекты: школы, садики, больницы. Благодаря профессионализму компании, работающей в районе, это поручение было выполнено четко в указанные сроки. На прошлой неделе Юрий Шалабаев подписал распоряжение о пуске тепла с 20 сентября. Сегодня с уверенностью можно сказать, что эту задачу мы выполнили. Автозаводский район полностью готов к новому отопительному сезону, - сказал Александр Нагин.

В этом году специалисты ГК «Волгаэнерго» заменили порядка 5 километров труб в Автозаводском и Ленинском районах, а также выполнили капительный ремонт 8 участков теплотрасс. На модернизацию теплосетей и оборудования было направлено 224 млн рублей. Также дополнительно выделено 16,5 млн рублей на благоустройство территорий, где выполнялись работы. En+ Group использует в своей работе новые технологии, что позволяет повысить надежность инфраструктуры и обеспечивать потребителей качественными услугами. Это один из главных принципов деятельности компании En+ Group, который задал ее основатель, промышленник Олег Дерипаска.

Справка:

ГК «Волгаэнерго» управляет энергетическими активами компании En+ Group в Нижнем Новгороде. «Волгаэнерго» – один из основных производителей и поставщиков электрической и тепловой энергии в городе (Автозаводский и Ленинский районы). Группа включает в себя Автозаводскую ТЭЦ, компании «Генерация тепла», «Теплосети», «Заводские сети» и «Волгаэнергосбыт».