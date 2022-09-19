Фонтан на улице Есенина, пострадавший от вандалов, восстановили в Нижнем Новгороде

Ранее на данном фонтане хулиганы украли насадки. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Фонтан на улице Сергея Есенина, пострадавший от рук вандалов, восстановили в Нижнем Новгороде. Рабочие отремонтировали инженерные сети, восстановили подсветку и провели внутренняя отделка чаши фонтана. Об этом сообщили в городской администрации.

- Ранее на данном фонтане хулиганы украли насадки, подрядчику пришлось проводить замену этих элементов, - рассказал глава администрации Канавинского района Олег Алешин.

Нижегородцев, которые стали свидетелями вандальных поступков, просят незамедлительно обращаться в полицию, либо местные администрации.

Ранее на улице Сергея Есенина вблизи фонтана появилась игровая площадка: качели-балансир, песочница, карусель и скалодром. Комплекс установили в рамках проекта инициативного бюджетирования «Вам решать».

Напомним, фонтан на улице Есенина нуждался в починке уже не в первый раз. Так, в мае 2020 года рабочие восстановили подсветку и даже произвели пробный пуск, а на следующий день пришли на объект и ахнули: три светильника будто испарились.

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