Ирина Оськина из Сарова покорила жюри шоу «Голос 60+»

Фото: скрин из программы «Голос 60+».

Феерическое выступление 60-летней Ирины Оськиной из Сарова стало одним из самых ярких на слепых прослушиваниях пятого сезона музыкального шоу «Голос 60+». Для покорения музыкального олимпа женщина исполнила одну из своих любимых песен – «Цвети, земля моя» Розы Рымбаевой. Новый выпуск программы вышел в эфир Первого канала вечером 18 сентября.

Уже на первой минуте выступления саровчанки на заветную кнопку нажал Игорь Корнелюк, следом за ним лицом к исполнительнице повернулись Елена Ваенга, Александр Малинин и Валерий Сюткин. Не менее теплой оказалась и поддержка со стороны зрительного зала.

- Если б вы только знали, как я рад, что дотянул до этого момента и не использовал, как ребята, шанс свой, что я вас услышал. Я очень рад, что вышло так, - после выступления саровчанки сказал член жюри Игорь Корнелюк.

Автоматически Ирина Оськина попала в команду Игоря Корнелюка, так как место в команде оставалось только у него. Позже Ирина рассказала, что работает преподавателем в детской школе искусств №2.

- К сожалению, моя певческая карьера не получилась, но у меня очень много учеников и людей, которым я отдаю свой талант, - поделилась женщина.

Члены жюри назвали выступление саровчанки высокохудожественным и даже предположили, что она возможный победитель сезона.

- Это не факт, но мы с вами в конце проекта почитаем то, что я там написала. Мне кажется, я угадала. Только не выбрасывайте бумажку, - наставница другой команды Елена Ваенга выбежала на сцену к Ирине и передала ей бумажку с «предсказанием».

Напомним, ранее мы сообщали, что восьмилетняя нижегородка Аделия Загребина стала победительницей девятого сезона шоу "Голос. Дети".

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