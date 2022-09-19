Нижегородская областная фармация выступила партнером фестиваля «Связь поколений»

На площадке конного фестиваля, который прошел 18 сентября в рамках конкурса «Открытый нижний», заместитель генерального директора ГП НО «НОФ» по развитию Михаил Ясеновец провел мастер-класс по живописи пластилином для детей и их родителей.

Фестиваль, целью которого стало привлечение внимания к конным традициям, популяризация и пропаганда физической культуры среди детей и взрослых, а также укрепление семейных ценностей, собрал около 600 нижегородцев разных возрастов. На различных площадках прошли лекции от специалистов по конному спорту, тематические мастер-классы, показательная конная программа и соревнования по фланкировке казачьей шашкой.

Признанный мастер живописи пластилином Михаил Ясеновец показал детям, какие удивительные возможности для творчества может дать такой простой и всем известный с детства материал, как пластилин. Юные гости конного праздника учились отображать с помощью уникальной техники картины профильной тематики, центральным элементом которых была подкова.

«Всегда приятно видеть, как живо и с удовольствием дети открывают для себя новые возможности работы с привычным материалом – пластилином. А поскольку фестиваль был семейным, очень активно в работу включались не только дети, но и их родители», - поделился своими впечатлениями Михаил Ясеновец и добавил, что Нижегородская областная фармация всегда активно поддерживает любые начинания, которые пропагандируют семейные ценности и здоровый образ жизни.

В рамках фестиваля прошли соревнования по фланкировке (казачье искусство владения шашкой), а подростки - воспитанники АНО «Достижение» продемонстрировали приобретенные навыки джигитовки. В одиночной фланкировке казачьей шашкой победу одержал Тимур Нургазов, а в парном соревновании победили Никита Ичин и Ксения Погонова. Победители получили ценные призы от Нижегородской областной фармации.

Первый фестиваль «Связь поколений» проводился при поддержке администрации города Нижнего Новгорода. Организаторы сообщили о том, что мероприятие планируется сделать ежегодным.