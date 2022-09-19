АО «Транснефть-Верхняя Волга» выпустило мальков стерляди в водохранилище в Нижегородской области

АО «Транснефть-Верхняя Волга» осуществило выпуск мальков стерляди в Чебоксарское водохранилище Нижегородской области. Всего было выпущено порядка 8 тыс. мальков одной из наиболее ценных пресноводных пород рыб.

Экологическое компенсационное мероприятие по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов прошло в рамках корпоративной программы по сохранению биологического разнообразия в местах присутствия объектов ПАО «Транснефть» на период 2021-2022 гг. Удовлетворительное состояние мальков перед выпуском в водную среду было подтверждено представителем территориального управления Росрыболовства.

Выпуск мальков продолжил реализацию программы экологических мероприятий АО «Транснефть-Верхняя Волга» по искусственному воспроизводству водных биоресурсов в 2022 году. С августа в Чебоксарское водохранилище и р. Оку было выпущено более 12 тыс. молоди стерляди.

Всего за время реализации экологической программы с 2011 года в водоемы регионов, где ведёт свою деятельность предприятие, выпущено 9 млн мальков, суммарный объем финансирования, выделенного компанией, превысил 25 млн руб.

АО «Транснефть-Верхняя Волга» уделяет большое внимание безопасности окружающей среды, соблюдению требований природоохранного законодательства, а также формированию ответственного отношения к природе. Требования политики в области экологической безопасности предприятия учитываются при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта нефти.