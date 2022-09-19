В августе компания «ТНС энерго НН» пресекла 514 случаев энерговоровства

В августе компания «ТНС энерго НН» провела 3 744 проверки в многоквартирных домах, в рамках которых выявлено 514 случаев самовольного подключения. Проверки проводились по адресам потребителей, которым ранее была отключена электроэнергия за долги.

Нарушители будут привлечены к административной ответственности – штраф за энерговоровство составляет от 10 до 15 тысяч рублей, в случае рецидива - от 15 до 30 тысяч рублей.

Более того, из-за несанкционированных подключений могут страдать жители многоквартирного дома. Действия энерговоров могут повлиять на рост начислений за ОДН, а также приводят к перепадам напряжения в сети, что повышает риск отключений электроэнергии и возникновения пожаров.

В случае подозрений о самовольном подключении к электросетям дома, нижегородцы и жители Нижегородской области, имеющие прямые договоры с гарантирующим поставщиком, могут обратиться в любой клиентский офис «ТНС энерго НН» или написать обращение на сайте nn.tns-e.ru. В иных случаях по данному вопросу гражданам необходимо обращаться в управляющую компанию или обслуживающую организацию. В частном жилом секторе проверками на предмет самовольных подключений занимаются сетевые компании.