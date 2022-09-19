Электровоз загорелся на станции Керженец в Семеновском районе ночью 19 сентября

Задержек пассажирских поездов нет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ночью 19 сентября на железнодорожных путях на станции Керженец в Семеновском районе загорелась секция электровоза, который находился в составе грузового поезда. Огонь распространялся внутри локомотива. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

- Погибших и пострадавших нет, - уточнили в ведомстве. - Причина пожара устанавливается.

О возгорании стало известно в 03:09. На место происшествия незамедлительно выдвинулись 12 человек личного состава и четыре единицы техники. Тушили возгорание также с помощью пожарного поезда станции Нижний Новгород – Сортировочный. Пожар удалось ликвидировать в четыре утра, огнём была пройдена площадь в 60 квадратных метров.

- Электровоз отцеплен от состава и переставлен на неэлектрифицированный путь, - уточнили в пресс-службе Горьковской железной дороги-филиала ОАО "РЖД". -В результате случившегося пострадавших нет, задержек пассажирских поездов нет.

Напомним, ранее мы писали, что скоростной поезд "Ласточка", следующий из Нижнего Новгорода до столицы, застрял в Подмосковье 24 июля.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!