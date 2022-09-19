Электровоз загорелся на станции Керженец в Семеновском районе ночью 19 сентября

Задержек пассажирских поездов нет.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Ночью 19 сентября на железнодорожных путях на станции Керженец в Семеновском районе загорелась секция электровоза, который находился в составе грузового поезда. Огонь распространялся внутри локомотива. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.
- Погибших и пострадавших нет, - уточнили в ведомстве. - Причина пожара устанавливается.
О возгорании стало известно в 03:09. На место происшествия незамедлительно выдвинулись 12 человек личного состава и четыре единицы техники. Тушили возгорание также с помощью пожарного поезда станции Нижний Новгород – Сортировочный. Пожар удалось ликвидировать в четыре утра, огнём была пройдена площадь в 60 квадратных метров.
- Электровоз отцеплен от состава и переставлен на неэлектрифицированный путь, - уточнили в пресс-службе Горьковской железной дороги-филиала ОАО "РЖД". -В результате случившегося пострадавших нет, задержек пассажирских поездов нет.
Напомним, ранее мы писали, что скоростной поезд "Ласточка", следующий из Нижнего Новгорода до столицы, застрял в Подмосковье 24 июля.
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