Две платные дороги в обход Нижнего Новгорода могут построить за 170 млрд рублей в регионе

Общая стоимость затрат оценивается не менее чем в 170 млрд рублей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Две платные трассы в обход Нижнего Новгорода предложили построить в Нижегородской области. С концессионной инициативой, которая сейчас оценивается на сумму более чем 170 миллиардов рублей, выступили Газпромбанк и «БТС-Мост» Руслана Байсарова. Об этом сообщает РБК.

Инвестиции планируется окупить за счет платы за проезд. Так, затраты из-за строительства восточного обхода окупятся через 30,5 лет, а северного – через 29,5 лет. Специалисты также отмечают, что только на возведение трасс уйдет примерно семь лет.

Заявка на заключение концессионного соглашения была подана в правительство Нижегородской области. Планируется, что проект не только позволит решить проблему с пробками и экологией в городе, но и свяжет регионы.

Партнёры планируют, что протяженность восточного обхода будет 45 километров, а северного немного меньше – 39,5 километра. На новых трассах будет 10 транспортных развязок и два моста через Волгу.

Напомним,что в ближайшие годы вокруг Нижнего Новгорода планируют построить еще две объездные дороги. Речь идет о северном и восточном обходе.Правда, для реализации этих проектов региону потребуется федеральная помощь.

Ранее сообщалось об альтернативном варианте Восточного обхода Нижнего Новгорода. Его предложили построить за 30 млрд рублей.

Также «КП – Нижний Новгород» уже публиковала схему Восточного обхода Нижнего Новгорода. Новая дорога пойдет в обход трассы М-7 между Малой Ельней и Подновьем. Так, по дороге из Кстова можно будет почти сразу уйти на объездную, которая протянется вдоль реки Волги, и выехать уже к набережной Гребного канала. Протяженность пути составит 14,7 километра. Магистраль предполагается сделать просторной – по 4 полосы и более в каждом направлении. Расчетная скорость 120 километров в час.

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