Министр просвещения России и ректоры педвузов обсудили методики подготовки учителей

В беседе с Сергеем Кравцовым принял участие ректор Мининского университета Виктор Сдобняков

С 12 по 18 сентября в Москве прошел Инновационный курс подготовки управленческих команд педагогических вузов, в рамках которого министр просвещения России Сергей Кравцов пообщался с ректорами педагогических вузов страны.

- Нам нужно работать в одной команде с ректорами педагогических вузов и региональными министрами образования, синхронизироваться и действовать сообща, – подчеркнул Сергей Кравцов. – Потому что у нас есть единая образовательная политика.

Он напомнил, что на днях Госдумой принят законопроект о федеральных основных общеобразовательных программах.

– Важность этого законопроекта и всех принятых решений очевидна. Мы развиваем единое образовательное пространство. Понимаем, что ключевая фигура в школе – это учитель. И работа педвузов в подготовке новых специалистов очень важна. Мы утвердили «ядро» педагогического образования, и я уверен, что педагогические вузы уже работают по этой системе. Таким образом выстраивается единая система подготовки кадров, – сказал Министр просвещения.

По поручению Президента России на модернизацию педагогических вузов выделено 10 млрд рублей. Сергей Кравцов напомнил, что многое зависит от среды – педвузы уже очень сильно меняются, и эту работу важно продолжать.

– Мы видим, что все больше школьников выбирает педагогическое образование. Это очень позитивная тенденция, мы ее поддерживаем. К 2024 году по стране должно быть открыто 5 тысяч педагогических классов. У нас есть хороший фундамент, – сказал он.

Во время встречи с ректорами министр просвещения поблагодарил все педагогические вузы, которые этим летом стали участниками проекта «Университетские смены».

В Москве прошел Инновационный курс подготовки управленческих команд педагогических вузов

Кроме того, руководители педагогических вузов задавали министру вопросы, высказывали предложения по развитию педагогической науки, технопарков в педвузах, методик подготовки молодых специалистов и многие другие.

Сергей Кравцов отдельно остановился на вопросе мотивации студентов и организации системы воспитательной работы.

– Это не должно быть формальностью. Ребятам должно быть интересно. Нам нужны исследования о механизмах мотивации ребят, – подчеркнул он.