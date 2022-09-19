Три поста весогабаритного контроля восстановили в Нижегородской области в 2022 году

В рамках выполнения показателя национального проекта «Безопасные качественные дороги» к 2024 году на территории Нижегородской области должны функционировать 16 автоматических комплексов. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Три поста весогабаритного контроля полностью восстановили в Нижегородской области в 2022 году. В порядок были приведены автоматические комплексы в районе Сергача, Шатков и Балахны. Об этом сообщает ГКУ НО «Центр развития транспортных систем».

В настоящее время специалисты также проектируют ещё 9 новых постов весогабаритного контроля. Всего к 2024 году в регионе должны функционировать 16 автоматических комплексов.

– Совершенствование технологий в части автоматизированных систем весогабаритного контроля позволит достичь необходимого баланса – сохранения дорог и защиты от технических ошибок грузоперевозчиков, – рассказал директор ГКУ НО «Центр развития транспортных систем» Артём Бафанов.

Также в Нижегородской области в пилотном режиме тестируют систему, сравнивающую транспортные средства, которые проезжают с определенной периодичностью через пункты весогабаритного контроля.

Напомним, новую транспортную схему запустили с 23 августа в Нижнем Новгороде. В соответствии с новой схемой, часть маршрутов была изменена, часть – отменена. Появились и новые маршруты. Еще одним нововведением стало распространение льготных и пересадочных тарифов на весь общественный транспорт. В своем материале мы рассказывали, что удивило нижегородцев в первую неделю работы новой транспортной схемы.

Для того, чтобы дать предложение, замечание о новой маршрутной сети, Вы можете позвонить с 06.00 до 22.00 на в колл-центра по телефону 8(831) 422-28-25 или обратиться через форму обратной связи Портала интерактивной карты новой маршрутной сети нижегородской агломерации. Также ответы на вопросы можно получить в группе Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации ВКонтакте.

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