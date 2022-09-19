Крупную свалку из упаковок для яиц обнаружили в лесу на Дубравной в Нижнем Новгороде

Мусорка в лесу на Дубравной. Фото: Типичный Нижний Новгород

Крупная свалка из лотков для хранения яиц обнаружилась в лесу на улице Дубравной в Нижнем Новгороде. Местные жители считают, что этот мусор среди зелени оставило какое-то предприятие или магазин. Об этом сообщается в социальных сетях.

- Ещё один маленький гвоздь в гроб нашей планеты, - подписали публикацию в паблике «Типичный Нижний Новгород».

Нижегородцы этой ситуацией обеспокоились и попросили представителей министерства экологии Нижегородской области заняться проблемой.

- Таким штраф дать по миллиону, - написала нижегородка Валентина Русяева.

Напомним, ранее мы писали, что в июне жители поселка Пыра обнаружили емкости с каким-то неизвестным химическим составом. Кубы были разбросаны совсем недалеко от жилых домов. Всего насчитали около 30 таких емкостей. Некоторые из них смяты, содержимое изливается наружу.

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