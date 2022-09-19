Свет и холодную воду частично отключат в трех районах Нижнего Новгорода 19 сентября

Электроэнергию и холодную воду отключат по шести адресам в трех районах Нижнего Новгорода 19 сентября. Отключения запланированы в Нижегородском, Московском и Сормовском районах. Об этом сообщается на сайте городского Управления ГОЧС.

В Московском районе без света останутся жители домов №1 и 3 по улице Березовской. Электричества не будет с 9 до 13 часов.

В Нижегородском районе на Белинского, 64 целый день не будет холодной воды – восстановить ее подачу планируется лишь в 9 вечера.

В Сормовском районе также на весь день без холодной воды останутся несколько адресов: бульвар Юбилейный,2, улица Коминтерна,160, Энгельса,21. Воды не будет с 10 до 22 часов.

Отключения носят плановый характер и связаны с проведением профилактических работ.