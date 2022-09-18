Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 сентября 2022 18:45

Нижегородка Анастасия Золотая победила в международном чемпионате по бодибилдингу

На чемпионате она завоевала сразу два титула
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА

Нижегородка Анастасия Золотая победила в международном чемпионате по бодибилдингу Arnold Classic Europe. Об этом нижегородка сообщила в своем телеграм-канале.

- Я выиграла сегодня два титула : чемпионка Мира Про и чемпионка Arnold classic pro, - рассказала нижегородка. - Так как я выступаю в PRO, наша категория сразу Overall, без роста. Все в одной. Вчера было 28 сильнейших атлетов с 5 континентов. И я очень хочу скайп с арнольдом, потому что он не смог приехать.

Напомним, ранее Анастасия Золотая стала чемпионкой SIBERIAN POWER PRO SHOW.