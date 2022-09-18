Сильные дожди и ветер обрушатся на Нижний Новгород 18 сентября

Сильные дожди и порывистый ветер обрушатся на Нижний Новгород 18 сентября. Соответствующее предупреждение распространило региональное ГУ МЧС.

- В 18:25 18 сентября поступило сообщение о неблагоприятном погодном явлении – в ближайшие несколько часов 18 сентября в Нижнем Новгороде и местами по Нижегородской области ожидаются сильные дожди. Также возможен сильный порывистый ветер скоростью до 15-20 метров в секунду. Такая погода сохранится ночью и днем 19 сентября.

Напомним, ранее мы писали, что теплая погода простоит в Нижнем Новгороде до среды, 21 сентября. Правда, при этом вполне вероятны дожди.

- Днем 19 сентября столбики термометров поднимутся до +18 градусов, - обещают синоптики. – При этом целый день будет идти дождь. Ночью похолодает до +12 градусов.