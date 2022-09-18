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Общество18 сентября 2022 16:19

Гигантская пробка образовалась на въезде в Нижний Новгород

Пробка растянулась на много километров
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА

Гигантская пробка образовалась на въезде в Нижний Новгород со стороны Арзамасской трассы. Об этом «КП-Нижний Новгород» рассказали очевидцы, стоящие в этой пробке.

- Давненько уже такого не было, - рассказала пассажирка Ирина. – Стоим уже больше получаса.

Судя по данным портала яндекс.пробки, дорожный затор растянулся от Ольгино до Ближнего Борисова.

Сегодня дорожную ситуацию серьезно осложняют погодные условия. Вот уже несколько часов в Нижнем Новгороде идет дождь. Прогнозы синоптиков неутешительные – дождь будет идти в течение всего завтрашнего дня.