Гигантская пробка образовалась на въезде в Нижний Новгород со стороны Арзамасской трассы. Об этом «КП-Нижний Новгород» рассказали очевидцы, стоящие в этой пробке.

- Давненько уже такого не было, - рассказала пассажирка Ирина. – Стоим уже больше получаса.

Судя по данным портала яндекс.пробки, дорожный затор растянулся от Ольгино до Ближнего Борисова.

Сегодня дорожную ситуацию серьезно осложняют погодные условия. Вот уже несколько часов в Нижнем Новгороде идет дождь. Прогнозы синоптиков неутешительные – дождь будет идти в течение всего завтрашнего дня.