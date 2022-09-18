1956 новых случаев коронавируса выявили в Нижегородской области за сутки

За последние сутки в Нижегородской области было выявлено 1956 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на портале Стопкоронавирус.рф.

- По данным на 18 сентября, в регионе было выявлено 1956 новых случаев коронавируса. При этом был госпитализирован 61 человек, - говорится в сообщении. – Одновременно с этим полностью выздоровели 588 человек. Три человека скончались от вируса.

В настоящее время Нижегородская область находится на пятом месте в стране по уровню заболеваемости. Опережают нас в этом печальном рейтинге Москва (5884), Санкт-Петербург (3973), Московская область (2134) и Свердловская область (1655).

Напомним, ранее в региональном Управлении Роспотребнадзора сообщили, что высокая заболеваемость коронавирусом в Нижегородской области будет наблюдаться как минимум еще две недели. Новая волна длится с конца июля, и в ближайшее время спада не предвидится, хотя все предыдущие волны завершали свою активность в течение 6-8 недель.