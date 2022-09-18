Трое нижегородцев проломили крышу гаража у пенсионерки и похитили инструменты

Трое молодых людей проломили крышу гаража, принадлежащего пенсионерке, и похитили оттуда строительные инструменты. Общая сумма похищенного оценивается в более чем 25 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

- В августе этого года в полицию поступило заявление от пенсионерки о том, что неизвестные проломили крышу и проникли в ее гараж, расположенный возле Заревской объездной дороги, - сообщили в ведомстве. – Оттуда были похищены сварочный аппарат, электропила и перфоратор. Общая сумма похищенного превысила свыше 25 тысяч рублей. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В соответствии с законом, по ней преступникам грозит до пяти лет тюрьмы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении этих преступлений были задержаны двое 19-летних и один 23-летний местный житель. Один из них ранее уже был судим за аналогичные преступления. Ранее судимый молодой человек был арестован, двое остальных находятся под подпиской о невыезде.