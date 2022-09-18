ФК «Пари-НН» проиграл «Оренбургу» со счетом 0:2

Матч между футбольным клубом «Пари-НН» и клубом «Оренбург» закончился со счетом 0:2 в пользу оренбургского клуба. Об этом сообщает пресс-служба ФК «Пари-НН».

- Матч Пари НН - Оренбург окончен - 0:2. Прерываем беспроигрышную серию. До будущих побед, - говорится в сообщении клуба.

Ранее сообщалось, что в первых девяти турах «Оренбург» одержал 3 победы и потерпел 6 поражений. Самым сильным поражением стала игра с «Зенитом», когда в ворота оренбургского клуба были забиты восемь безответных мячей.

- По итогам прошлого сезона коллектив финишировал третьим и попал в стыковые матчи, в которых по сумме двух встреч обыграл «Уфу» со счетом 4:3 (2:2 и 2:1), благодаря чему вернулся в премьер-лигу, - говорится в сообщении.