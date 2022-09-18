ХК «Торпедо» встретится с подмосковным «Витязем» 19 сентября

Хоккейный клуб «Торпедо» встретится с подмосковным «Витязем» 19 сентября. Об этом сообщается на сайте хоккейного клуба.

- Матч между двумя клубами пройдет в 19:30 19 сентября в комплексе «Нагорный». Сейчас на счету нижегородцев шесть очков в восьми играх, на счету москвичей – девять очков в семи матчах КХЛ.

Напомним, ранее руководство нижегородского ХК «Торпедо» рассказало о планах на сезон КХЛ 2022-2023. К новому сезону нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» подготовился основательно — закупил молодых и амбициозных игроков, обрел надежного спонсора, а во главу тренерского штаба поставил легенду российского хоккея Игоря Ларионова.